تحرير 1411مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

شنت اليوم، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية، برئاسة العميد محمد لبنة، مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة، عن تحرير1411مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير91 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و1148مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 14دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرور، تم ضبط 1013مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أسفرت الحملة، عن فحص 8 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.