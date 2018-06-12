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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:17 م
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تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية" لـ 7 يوليو

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:17 ص
تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية" لـ 7 يوليو المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى اتهامهما مع آخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، لـ 7 يوليو لمرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة قد قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

جدير بالذكر أن المتهمون اشتركوا فى 13 أغسطس من عام 2015 وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و 8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.

 

 


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