تأجيل إشكال يطالب بالاستمرار فى تنفيذ حكم منع استيراد القمح الروسى المصاب الأرجوات لـ25 أغسطس

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الإشكال المقام من طارق العوضى المحامى المطالَب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف استيراد القمح الروسى للمصاب بالإرجوات لجلسة ٢٥ اغسطس المقبل .

واختصم الإشكال الذى حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء .

كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى ١٤ نوفمبر ، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الإرجوت ، ان الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت فى اغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الإرجوت" لأسباب عديدة منها ان ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها .

وأكدت المحكمة انه فى أعقاب ذلك الرفض اصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون ان يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت ، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص .