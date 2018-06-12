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بمناسبة عيد الفطر

بنوك وشركات يتبرعون لإهداء 5000 وثيقة أمان لمحدودى الدخل بالصعيد

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:27 م
بنوك وشركات يتبرعون لإهداء 5000 وثيقة أمان لمحدودى الدخل بالصعيد شهادات امان لعدد من العمال - ارشيفية
كتب: أحمد يعقوب
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اتفق رؤساء بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والبنك الزراعى وشركة مصر لتأمينات الحياة، على إهداء تكلفة 5000 وثيقة أمان فئة 2500 جنيه لمحدودى الدخل بالصعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفى إطار المشاركة المجتمعية من البنوك الوطنية وشركة مصر لتأمينات الحياة قرر رؤساء هذه الجهات، التبرع بقيمة 12.05 مليون جنيه لمحدودى الدخل بمحافظات أسيوط والفيوم والمنيا وبنى سويف وسوهاج وقنا بالصعيد.

وكشف أحد المسئولين أن شهادة أمان حققت تغطية تأمينية على حياة حوالى نصف مليون مواطن خلال ثلاثة أشهر مما يعد مؤشر لنجاحها مما أدى على قيام الجهات المشاركة بالمبادرة بالتبرع لجمعية الأورمان لمشاركة النجاح مع أهالى الصعيد من محدودى الدخل بعد دراسة الحالات المستحقة من عمال اليومية.

 

كما أفاد بعض من المواطنين لترقبهم نتيجة السحب الدورى المزمع تنفيذه لأول مرة وفقا لشروط إصدار وثيقة التى تتضمن بأن يتم اجراء سحب دورى كل ثلاثة أشهر لعدد 200 جائزة اجماليها 2 مليون جنيه وتكون الجائزة بان يتم سداد مبلغ التعويض بالكامل للفائز اثناء حياته

 

وشهادة أمان المصريين فئة 2500 المزمع التبرع بها تمنح تعويض حال الوفاة بحادث مبلغ 205 آلاف جنية وتعويض حال الوفاة الطبيعية بمبلغ 50 ألف جنيه أو استبدال التعويض بدفعات شهرية قدرها 1000 جنيه لمدة خمس سنوات حالى الوفاة الطبيعية أو مبلغ 5000 شهريا لمدة خمس سنوات حال الوفاة بحادث

 

ومن جانبه، أكد الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن دعوة الرئيس الأخيرة دفعت العديد من الشركات أن تقدم على المشاركة وأن التغطية التأمينية على حياة حوالى نصف مليون، بداية ستشهد زيادة ملحوظة الفترة المقبلة.

 

 


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