بنك مصر يتسلم جائزة الأفضل فى تمويل المشروعات على مستوى إفريقيا

كتب - أحمد يعقوب

فى إطار فعاليات حفل الجوائز السنوى الذى تقيمه مؤسسة EMEA Finance فى لندن كل عام، والتى تعد أحد أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال و البنوك، فقد قامت بتسليم جوائزها عن عام 2017، و التى حصد بنك مصر منها جائزة "أفضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017" للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى حصده لجائزة "افضل عملية تمويل طاقة شمسية على مستوى أوروبا والشرق الأوسط و افريقيا لعام 2017".

وتأتى تلك الجوائز تأكيدا للأداء المتميز للبنك و نتائجه المالية القوية و استمرارا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.

كما حصل البنك على خمسة جوائز آخرى عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك فى ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي، حيث حصلت إحدى تلك العمليات التمويلية بقطاع الطاقة على جائزة "أفضل عملية تمويل مشروعات لعام 2017 على مستوى القارة الأفريقية "، كما حصلت أربعة عمليات تمويلية على جائزة "أفضل عملية تمويلية لعام 2017 على مستوى القارة الأفريقية" وذلك بالقطاعات التالية: الطاقة المتجددة -الخدمات المالية -الكهرباء -الاستثمار العقارى.

وتعكس تلك الجوائز حجم النجاح الذى حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بقيادة محمد يونس منذ عام 2010 لتتضاعف حجم المحفظة الائتمانية اكثر من ثلاث مرات بنهاية عام 2017 من خلال تقديم التمويل المطلوب للشركات والذى أدى إلى تصدر بنك مصر المراكز الأولى عدة مرات خلال السنوات الاربعة الماضية كواحد من أفضل البنوك بقارة أفريقيا فى مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقا للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.

وقد نجح بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2017 وحتى31/12/2017 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى مبلغ 70.4 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات (الكهرباء، الطاقة المتجددة، الاستثمار العقاري، البترول والغاز، تنمية المشروعات) بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 20.6 مليار جنيه تقريبا.