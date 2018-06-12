بعد تكرار شكاوى المواطنين.. حى الزاوية يعاين 10 عقارات للتأكد من صيانتها

ماجد تمراز

أصدر اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، تعليمات للأجهزة التنفيذية وغرفة المتابعة الميدانية ومهندسي الحى، بشن حملة للمرور على العقارات والتأكد من عمل صيانة لها، وأسفرت الحملة عن المرور على 10 عقارات بمربع القصيرين ومعاينتها بعد تكرار شكاوى المواطنين بضعف أساساتها.

وقال رئيس الحى، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار توعية أهالى الحى بالاهتمام بصيانة الوحدات السكنية، وتفعيل اتحاد من سكان العقار يقوم بصيانته، بالتنسيق مع رئاسة الحى، مع تفعيل دور اتحاد الشاغلين، الذى يختص بأعمال صيانة العقار باستمرار.

من جانب آخر، تمكنت أجهزة الحى، من وقف بناء مخالف فى مساكن الزاوية الجديدة على شارع العاشر، تمثلت فى تحويل شقة سكنية إلى محلات تجارية، بالمخالفة للقانون.