بطريرك الروم الأرثوذكس يهنئ الشعب والرئيس بعيد الفطر المبارك

سارة علام

قدم البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس التهنئة لجموع الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا البابا ثيودورس الثانى - في بيان له اليوم - أن يبارك الله مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى وضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى وتحقيق طموحات الشعب المصرى.

كما قدم بطريرك الروم الارثوذكس التهنئة لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء البرلمان والأمة الإسلامية بهذه المناسبة المباركة.