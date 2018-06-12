بدء دخول طالبات الثانوية بأكتوبر لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

كتبت آية دعبس

بدأت منذ قليل، طالبات الثانوية بلجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات بمدينة 6 أكتوبر، دخول اللجان، وذلك لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويأتى ذلك بالتزامن مع إجراء عمليات تفتيش للطالبات بالعصا الإلكترونية، قبل الدخول إلى اللجنة، ومنعن من اصطحاب الموبايل والحقائب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.