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بدء اجتماع بين الوفدين الأمريكى والكورى الشمالى بعد انتهاء لقاء ترامب وكيم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:08 ص
بدء اجتماع بين الوفدين الأمريكى والكورى الشمالى بعد انتهاء لقاء ترامب وكيم ترامب وكيم
أ ف ب
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بدأ فعاليات الاجتماع المشترك بين الوفدين الأمريكى والكورى الشمالى بعد انتهاء أول لقاء بين ترامب وكيم. 

وتصافح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون صباح الثلاثاء فى سنغافورة فى مستهل قمة تاريخية تجمع للمرة الأولى بين زعيم كورى شمالى ورئيس أمريكى فى السلطة.

وفى مشهد لم يكن أحد ليتخيله قبل أشهر خلت، تصافح ترامب وكيم طويلا امام اعلام البلدين قبل أن يسيرا سويا على السجادة الحمراء ويتبادلا أطراف الحديث.

وعبّر ترامب الثلاثاء عن قناعته بأن "علاقة رائعة" ستجمعه بكيم، وذلك بعد دقائق من مصافحة تاريخية بينهما وأعلن كيم فى مستهل القمة أن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة من أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير المسبوق على الإطلاق.

وقال كيم مخاطبا ترامب "سعيد بلقائكم سيدى الرئيس، الطريق للوصول إلى هنا لم يكن سهلا، الأحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة ولكننا تجاوزناها كلها من أجل أن نلتقى اليوم هنا".

وجرت هذه القمة التاريخية فى فندق فخم على جزيرة سنتوسا فى سنغافورة وهى تأتى بعدما دأب الرجلان، حتى أسابيع قليلة خلت، على تبادل اقذع الاتهامات والنعوت.

وهذه المصافحة التاريخية التى تابعها ملايين المشاهدين عبر قنوات التلفزة حول العالم تلاها اجتماع ثنائى بين ترامب وكيم اقتصرت المشاركة فيه على المترجمين الفوريين.

 


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