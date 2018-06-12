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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:24 م
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ببساطة.. ازاى تعالج ضرر رفع الأسعار ؟

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:01 م
ببساطة.. ازاى تعالج ضرر رفع الأسعار ؟ منتجات وسلع - ارشيفية
كتب محمود العمرى
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بدأت الدولة فى أخذ مجموعة من الإجراءات التعويضية لتخفيف أثر ارتفاع منتجات الطاقة، وكان أول الإجراءات هى تقديم علاوة اجتماعية لفئتين، وهما المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من خلال الاستفادة بعلاوة الدورية 7%، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء 7% بحد أدنى 65 جنيها.

ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة أيضا غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للاستفادة من علاوتين أحدهما دورية 10 %، والثانية استثنائية 10% لمواجهة الغلاء بحد أدنى 65 جنيها، وهذا يعنى أن لو الأسرة فيها فردين عاملين كل واحد فيهم هيزيد حوالى 150 جنيها على الأقل و300 جنيه للفردين.

 

 


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