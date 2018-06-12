بالإنفو جراف.. اعرف قيمة فاتورتك الشهرية بعد زيادة أسعار الكهرباء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة لشهر يوليو الجارى حسب الاستهلاك الشهرى، وفقا لجداول الأسعار الجديدة التى تم إعلانها اليوم من قبل وزارة الكهرباء، فى مؤتمر صحفى.

و فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك:

ـ 50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 12 جنيها بدلا من 7 جنيهات

ـ 100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 28 جنيها بدلا من 19.5 جنيه)

ـ 200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 78 جنيها بدلا من 60 جنيها)

ـ 300 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 153 جنيها بدلا من 120 جنيها

ـ 400 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 237 جنيها بدلا من 189 جنيها)

ـ 500 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 327 جنيها بدلا من 264 جنيها)

ـ 600 كيلو وات ( قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 417 جنيها بدلا من 339 جنيها

ـ 650 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 462 جنيها بدلا 376.5 جنيه)

ـ 750 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 607 جنيهات بدلا 511.5 جنيه)

ـ ألف كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 944 جنيه بدلا من 809 جنيهات)



