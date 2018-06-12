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اليوم.. بدء الوقف الاختيارى لأسهم العربية لحليج الأقطان بالبورصة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:00 ص
اليوم.. بدء الوقف الاختيارى لأسهم العربية لحليج الأقطان بالبورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يبدأ اليوم الثلاثاء، الوقف الاختيارى لأسهم الشركة العربية لحليج الأقطان لفترة زمنية، بناء على طلبها لإدارة البورصة، وذلك لحين إنهاء إجراءات قيد وتداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، وهى الشركة العربية لحليج الأقطان (شركة قاسمة)، والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول (شركة منقسمة).
 
وانقسمت القيمة الاسمية لأسهم الشركة البالغة 1.32 مليار جنيه، بواقع 5 جنيهات للسهم، إلى 4.5 جنيه لسهم الشركة القاسمة "العربية لحليج الأقطان"، برأسمال 1.19 مليار جنيه و0.5 جنيه لسهم الشركة المنقسمة التى تتولى إدارة أصول وأراضى الشركة برأسمال 132.41 مليون جنيه.
 
وكانت القوائم المالية المستقلة لشركة العربية لحليج الأقطان خلال التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2018، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 83%، نتيجة نمو المبيعات، حيث حققت أرباحاً بلغت 19.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 10.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.
 

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