اليوم السابع: الممنوعات الخمسة للمنتخب فى روسيا

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة منها، كواليس استعدادات منتخب مصر الأخيرة فى روسيا قبل ساعات من انطلاق نهائيات كأس العالم، والأسعار الجديدة للكهرباء، وتفاصيل القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى وزعيم كوريا الشمالية.





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