الهلال الأحمر الكويتى: وفرنا مساعدات إنسانية وإغاثية فى 6 دول خلال شهر رمضان

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قالت الأمين العام فى جمعية الهلال الأحمر الكويتى مها البرجس، إن فرق الجمعية التطوعية متواجدة فى إقليم كردستان فى العراق، واليمن، والفلبين، ولبنان، وباكستان، وبنجلاديش، لمساعدة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو غيرها.

وأضافت البرجس - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - أن الجمعية كثفت جهودها ودعمها الإغاثى خلال شهر رمضان، للمتضررين والمحتاجين، تخفيفا للمعاناة التى يعيشونها فى الدول التى عملت الجمعية على تسيير الفرق التطوعية إليها، مشيرة إلى أن الفرق التطوعية يتفقدون أوضاع النازحين واللاجئين، للوقوف عل حاجاتهم لتلبيتها، سواء كانت إغاثية، أو تنموية، أو طبية وعلاجية، أو مشروعات بنية تحتية.

وأوضحت أن الفرق التطوعية فى أرخبيل (سقطرى) فى اليمن أنجزت العديد من الأعمال فى توزيع المواد الغذائية والبطانيات وتبنى مشروع توفير الطاقة الشمسية ومستلزماتها لقرية (دابا كراجا)، وهى إحدى القرى المتضررة جراء الإعصار، وأن متطوعى الجمعية فى الفلبين وزعوا الحقائب المدرسية والمواد الغذائية وكوبونات الشراء وإفطار الصائم فى محافظة (مايون) فى الفلبين، والتى تعرضت لبركان مؤخرا، ومدينة (مراوى) التى وزع فيها 1000 وجبة غذائية وسيارة إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية وسيارة لنقل المياه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية لأبناء الشعب الفلسطينى، واللاجئين السوريين القاطنين فى مخيمات لبنان.

وتابعت أنه تم كذلك تقديم مساعدات إغاثية للاجئين من الروهينجا فى بنجلاديش، مشيرة إلى أن 8500 أسرة من الروهينجا استفادت من المساعدات الكويتية الإغاثية، بالإضافة توفير مساعدات لنحو 950 أسرة متضررة جراء الفيضانات الأخيرة فى إقليم كردستان بالعراق، فضلا عن توزيع مواد غذائية فى عدة مناطق فى إسلام أباد بباكستان، والتى استفاد منها 6000 أسرة محتاجة.