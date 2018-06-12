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المقاومة اليمنية: تصدينا لمحاولات تسلل ميليشيات الحوثي وكبدناها خسائر

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:16 م
المقاومة اليمنية: تصدينا لمحاولات تسلل ميليشيات الحوثي وكبدناها خسائر اليمن
كتبت ريهام عبد الله
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أعلن المتحدث باسم المقاومة اليمنية العميد صادق دويد، أن قوات المقاومة المشتركة وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى جبهات الدريهمي والجاح، مشيرا إلى أن معركة استعادة السيطرة على مدينة الحديدة ستكون سريعة وخاطفة ومباغتة، وفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز عربية كنبأ عاجل منذ قليل.

وأكدت المقاومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي نقلت تحصيناتها ونقاط تمركزها إلى المناطق السكنية في الحديدة، معلنة أنها تصدت بنجاح لجميع محاولات التسلل التي قامت بها ميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر فادحة

 


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المقاومة اليمنية

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