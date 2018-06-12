المغرب ونيجيريا يعربان عن قلقهما إزاء تنامى التطرف والإرهاب فى أفريقيا

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اعربت المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية عن عميق قلقهما إزاء التطرف العنيف والإرهاب وتنامى المخاطر التى تتهدد أمن القارة الأفريقية.

وأكد البلدان فى البيان المشترك الذى صدر اليوم فى ختام زيارة العمل الرسمية التى قام بها رئيس جمهورية نيجيريا محمدو بوخارى للمغرب بدعوة من العاهل المغربى الملك محمد السادس، إرادتهما المشتركة فى تعزيز التعاون فى مجال القضاء على التطرف فى أفريقيا وخارجها.

وأعرب البلدان عن إرادتهما فى خلق نموذج للتعاون جنوب- جنوب كما أبرزا التزامهما بمواصلة تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإقليمى الذى من المنتظر أن يربط الموارد الغازية لنيجيريا ولعدد من بلدان غرب أفريقيا بالمغرب وأوروبا، بما من شأنه تشجيع الاندماج والتنمية ببلدان منطقة غرب أفريقيا.