video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:50 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

المغرب ونيجيريا يعربان عن قلقهما إزاء تنامى التطرف والإرهاب فى أفريقيا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:14 ص
المغرب ونيجيريا يعربان عن قلقهما إزاء تنامى التطرف والإرهاب فى أفريقيا قوات حفظ السلام فى أفريقيا الوسطى
أ ش أ
إضافة تعليق

اعربت المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية عن عميق قلقهما إزاء التطرف العنيف والإرهاب وتنامى المخاطر التى تتهدد أمن القارة الأفريقية.

وأكد البلدان فى البيان المشترك الذى صدر اليوم فى ختام زيارة العمل الرسمية التى قام بها رئيس جمهورية نيجيريا محمدو بوخارى للمغرب بدعوة من العاهل المغربى الملك محمد السادس، إرادتهما المشتركة فى تعزيز التعاون فى مجال القضاء على التطرف فى أفريقيا وخارجها.

وأعرب البلدان عن إرادتهما فى خلق نموذج للتعاون جنوب- جنوب كما أبرزا التزامهما بمواصلة تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإقليمى الذى من المنتظر أن يربط الموارد الغازية لنيجيريا ولعدد من بلدان غرب أفريقيا بالمغرب وأوروبا، بما من شأنه تشجيع الاندماج والتنمية ببلدان منطقة غرب أفريقيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إخوان المغرب يفشلون فى اختبار المقاطعة الشعبية.. الحملات ضد الغلاء تضع "العدالة والتنمية" فى مأزق.. والغضب الشعبى يجبر وزير إخوانى على الاستقالة بعد مساندته الشركات.. وتحركات برلمانية لإقالة الحكومة الإسلامية

المغرب ونيجيريا يتفقان على الخطوات التالية لمد خط أنابيب للغاز برا وبحرا

تفاصيل اجتماع لجنة الشئون العربية لبحث العلاقات المصرية مع أشقائها بالمغرب

كأس العالم 2018.. الإصابة تهدد مشاركة نجم إيران أمام المغرب

أفريقيا الوسطىن المغرب

نيجيريا

أخبار عربية




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة