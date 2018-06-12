المشدد 15 عاما وغرامة 10 آلاف لـ4 متهمين بسرقة 735 ألف جنيه بالإكراه

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو عمر عوض الله، 4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بسرقة 735 ألف جنيه ومشغولات ذهبية بالإكراه.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدورلى، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وأسندت النيابة للمتهمين" محمد إسماعيل " سائق"، وعبد الله على، وسيد حمدى "عامل"، وكرم محمد، تهمة سرقة مبلغ وقدره 735 ألف جنيه ومشغولات ذهبية المملوكة للمجنى عليه إبراهيم أبو العيون، عن طريق الإكراه.