"المرشدين السياحيين": 17 لجنة للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية

كتبت آية دعبس

قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه تم تحديد 17 لجنة لإجراء التصويت بالانتخابات الخاصة بالنقابة، على كافة المقاعد والنقيب العام، المقرر لها 24 يوليو المقبل.

وأوضح النحلة، لـ"اليوم السابع"، أن اللجان موزعة على مستوى الجمهورية، بواقع 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الأسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح بالانتخابات، لعضوية مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين والنقيب العام، 24 يونيو الجارى، ولمدة 5 أيام.