video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:21 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"المرشدين السياحيين": 17 لجنة للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:00 ص
"المرشدين السياحيين": 17 لجنة للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه تم تحديد 17 لجنة لإجراء التصويت بالانتخابات الخاصة بالنقابة، على كافة المقاعد والنقيب العام، المقرر لها 24 يوليو المقبل.
 
وأوضح النحلة، لـ"اليوم السابع"، أن اللجان موزعة على مستوى الجمهورية، بواقع 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الأسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.
 
ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح بالانتخابات، لعضوية مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين والنقيب العام، 24 يونيو الجارى، ولمدة 5 أيام.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فتح باب الترشح على مقعد نقيب المرشدين السياحيين 24 يونيو

اللغات النادرة..الباب الخلفى لعمل الأجانب بالسياحة.."المرشدين السياحيين": بعض الشركات تتحايل على القانون لاستخراج تصاريح لهم..ولا رقابة على المعلومات المقدمة للسياح..وتؤكد:نعانى نقصًا بلغات محددة نطالب بتدريسها

وفد "المرشدين السياحيين" يلتقى رانيا المشاط لبحث مشاكل النقابة

نقابة المرشدين السياحيين

انتخابات المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة