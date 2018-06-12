المحكمة العليا بالسعودية تدعو لتحرى رؤية هلال شوال الخميس المقبل

وكالات الأنباء

دعت المحكمة العليا بالسعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تحرى رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1439 هـ ، مساء الخميس المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

جاء ذلك فى إعلان للمحكمة فيما يلى نصه :-

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه , وبعد :

فنظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 108 هـ فى 29 / 8 / 1439هـ من دخول شهر رمضان يوم الخميس 2 / 9 / 1439هـ " حسب تقويم أم القرى " ، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1439هـ حسب قرار المحكمة العليا المشار إليه .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدى لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.