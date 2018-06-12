الكويت: البيان المشترك بين ترامب وكيم جونج أون سيحقق الأمن والسلام

الكويت (أ ش أ)

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن البيان المشترك التاريخى الذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية المارشال كيم جونج أون خلال قمتهما فى سنغافورة، سيحقق الأمن والسلام فى شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال برقيتى تهنئة أرسلهما أمير إلى ترامب وكيم جونج أون بمناسبة نجاح اجتماعهما الذى عقد بسنغافورة؛ حيث أعرب خلالهما عن خالص التهنئة بنجاح القمة التى جمعت الرئيسين فى سنغافورة وما تحقق خلالها من التوقيع على بيان مشترك تاريخى تضمن أسس تحقيق علاقات سلام دائمة بين بلديهما وإزالة التوترات التى شهدتها شبه الجزيرة الكورية لسنوات طويلة.

وأعرب أمير الكويت عن أمله أن يتم نزع السلاح النووى ليس فى تلك المنطقة وحدها وإنما إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية من أجل تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة دول وشعوب العالم.

كما بعث كل من ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتى تهنئة مماثلتين إلى الرئيسين الأمريكى والكورى الشمالى.