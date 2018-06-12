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الكنائس الرسولية تحدد 28 يونيو موعدا لانتخاب رئيسها وأعضائها الثمانية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:40 م
الكنائس الرسولية تحدد 28 يونيو موعدا لانتخاب رئيسها وأعضائها الثمانية القس ناصر كتكوت
كتب - إسماعيل رفعت
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قال القس ناصر كتكوت تاوضروس الرئيس العام للمجلس العالمى للكنائس الرسولية، إن الكنيسة الرسولية ستجرى انتخاباتها فى 28 يونيو المقبل لعضوية فى مجلس الكنائس على 8 عضويات ورئاسة المجلس.
 
وأضاف تاوضروس، على هامش إفطار الوحدة الوطنية، أن 175 كنيسة سوف يشاركون ممثلوها فى الانتخابات اثنين عن كل كنيسة لمدة 4 سنوات مقبلة.
 
وأشار إلى أن انتخابات الكنيسة تمتاز بالشفافية ويجرى التصويت فى صندوق شفاف ويتم غرزه أمام الجميع، ولا يوجد فوز بالتزكية حيث يوجد 3 اختيارات فى ورقة التصويت، مؤكدا أن القسيس والعضو لابد أن لا يكون مدخنا أو يشرب الخمر، كما أن الكنيسة لا تقبل التبرعات من مال حرام، ولا تقبل الكنيسة توريث منصب القسيس ولا يتم ترسيمه كبديلا لابيه، وأن لا يكون سيئ الاخلاق.
 
وقال إنه يعتبر البابا تواضروس كصديق، ويتبادلون التهانى، وعلاقته به ممتازة، حيث تتفق الكنائس على الأصول وتختلف فى بعض الفرعيات، لافتا إلى أنه يسعى إلى مشاركة الكنائس فى كل الأعمال.
 
 

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إفطار الوحده الوطنية

القس ناصر كتكوت




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