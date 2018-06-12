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القبض على طالب بالشرقية أنشأ جروب على الواتس لنشر إجابات امتحانات الثانوية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:57 ص
القبض على طالب بالشرقية أنشأ جروب على الواتس لنشر إجابات امتحانات الثانوية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء على أباظة، مدير مباحث الإدارة، القبض على طالب بالثانوية الأزهرية، بمركز أبوكبير محافظة الشرقية، لقيامه بإرسال إجابات امتحانات الثانوية العامة، أثناء انعقاد اللجان، وكونه عضو فى مجموعة تدعى  "ثانوية عامة 2018" على تطبيق الواتس آب.

 

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمجابهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت.

 

تمكنت مأمورية بقيادة  العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته  العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث الجنائية، بالتنسيق مع مباحث مركز أبوكبير، برئاسة الرائد رائد ربيع، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط "عبد الرحمن ع ع" 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهري، ومقيم عزبة تابعة لمنشية صديقى مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، لمشاركته فى جروب يطلق عليه "ثانوية عامة 2018" لإرسال إجابات الامتحانات أثناء قيام الطلاب بأدائها داخل اللجان، وتم التحفظ عليه، وتحرر له المحضر رقم 24514 جنح أبوكبير.

 

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 

 


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