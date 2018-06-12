السيسى: الدولة تتحمل 332 مليار جنيه سنويا للدعم

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا جادين فى إيصال الدعم لمستحقيه.

وأشار خلال كلمته فى حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى أن الدولة تتحمل 332 مليار جنيه سنويا دعما وهذا ليس له علاقة بمرتبات الناس بل هذا فرق التكلفة الذى تتحمله الحكومة.