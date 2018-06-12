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السلطات الألمانية تضبط عراقى للاشتباه فى انتمائه لداعش

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:21 م
السلطات الألمانية تضبط عراقى للاشتباه فى انتمائه لداعش الشرطة الألمانية - أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الألمانية ضبط شاب عراقى للاشتباه فى انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال المدعون العموم - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - إنه تم ضبط المشتبه به /18 عام، ويدعى أرقم بمنطقة راين - نيكار الأربعاء الماضى.

وأوضح المدعون أن أرقم انضم للتنظيم بمدينة الموصل العراقية فى 2014 حيث استكمل تدريبا عسكريا لقرابة أربعة أسابيع ثم انضم فى العام التالى للقتال بمدينة بيجى.

ويشار إلى أن المشتبه ترك العراق نهاية عام 2015 ووصل ألمانيا فى فبراير من 2016.

 


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