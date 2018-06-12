"السعودية" تتلقى 340 ألف طلب لحجاج الداخل لأداء الفريضة هذا العام

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تسجيل 339 ألفا و745 طلبا للمرحلة الأولى من رغبات حجاج الداخل وفق الباقات التى تقدمها الوزارة عبر المسار الإلكترونى، ويستمر التسجيل حتى نهاية شهر شوال الموافق 13 يوليو القادم.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، إن عدد المتقدمين للبرنامج العام للحج بلغ 54 ألفا و443 مواطنا ، فيما بلغ عدد المتقدمين للبرنامج الميسر نحو 104 آلاف و455 مواطنا، بينما بلغ عدد المتقدمين للبرنامج منخفض التكلفة نحو 180 ألف و847 مواطنا.

وأشارت إلى أن مرحلة إتمام إجراءات الحجز ستنطلق فى غرة شهر ذى القعدة القادم الموافق 14 يوليو 2018، وتستمر إلى اليوم السابع من شهر ذى الحجة القادم الموافق 18 أغسطس القادم ، حيث ستتطلب عملية إتمام الحجز، أن يقوم بالدخول مرة أخرى للمسار الإلكترونى لحجاج الداخل خلال هذه الفترة المقررة، واستعراض قائمته المفضلة التى قام بإعدادها وتجهيزها، وتأكيد الحجز على البرامج المتوافرة منها.

وناشدت وزارة الحج والعمرة السعودية، جميع المواطنين والمقيمين الراغبين فى أداء مناسك الحج، الحرص على التسجيل فى حملات الحج النظامية والمُرخّص لها من قِبل الوزارة، لافتة إلى أن بوابة المسار الإلكترونى لحجاج الداخل، تعد هى المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد فى خدمة حجاج الداخل لهذا العام لجميع البرامج المعتمدة، كما يمثل السداد الإلكترونى فى المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، حيث سيوفر لراغبى الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة هذه الخدمة.

ونوهت بأن دفع أى مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم فى بوابة المسار الإلكترونى وخارج إطار آلية السداد المعتمدة، يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة منها.