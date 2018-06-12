الرئيس الرومانى يدرس إجراء استفتاء على النظام القضائى فى بلاده

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قال الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس إجراء استفتاء على النظام القضائى فى بلاده، وذلك وسط التعديلات المثيرة للجدل للقوانين فى بلاده والتظاهرات المعارضة للفساد.

وأشار يوهانيس اليوم إلى حكم المحكمة الدستورية فى 30 مايو الماضى والذى تأمره فيه المحكمة بعزل المدعية العامة لمكافحة الفساد "كودروتا كوفيسي" بعدما قال وزير العدل إنها لا تقوم بعملها بشكل جيد، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وصرح يوهانيس بأن هذا الحكم يثير التساؤلات حول دور كل من الرئيس والنيابة العامة ووزير العدل.

واتهم الرئيس الحزب "الديمقراطى الاشتراكي" الحاكم بأنه يحاول التقليل من دور الرئيس عن طريق التعديلات القضائية التى يقوم بها، تلك التعديلات التى أدت إلى اندلاع المظاهرات بسبب مخاوف من أنها تهدد استقلال القضاء.