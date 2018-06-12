الدولة توجه 6.6 مليار جنيه لتنفيذ 5 برامج ببقطاع الآثار منها 3.8 مليار للمتحف الكبير

كتبت : نورا فخرى

تكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019 عن توجية مبلغ وقدرة 6.65 مليار جنيه، لصالح تنفيذ 5 برنامج أساسية مستهدفة لقطاع الآثار بشكل أساسى من شأنها تعظيم الاستفادة من المقومات الثقافية، وتُشكل الاستثمارات نسبة 71% منها.

وتشمل البرامج الـ(5): استكمال إنشاء المتحف المصرى الكبير، الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، تطوير الآثار، تطوير المتاحف الأثرية، استكمال إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية، تطوير آثار النوبة.

وحسب خطة التنمية للسنة المالية 2018/2019، والتى وافق عليها مجلس النواب، يتم توجيه مبلغ وقدرة 3.8 مليار جنية لصالح المتحف المصرى الكبير، و1.5 مليار لأعمال الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، و629 مليون جنية لتطوير المتاحف الأثرية، و193.6 مليون جنيه لصالح المتحف القومى للحضارة المصرية، و35 مليون جنيه لصالح تطوير وترميم آثار أسوان والنوبة، و373.6 مليون جنية لصالح برامج داعمة وتنمية موارد.