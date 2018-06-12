video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:22 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الدولة توجه 6.6 مليار جنيه لتنفيذ 5 برامج ببقطاع الآثار منها 3.8 مليار للمتحف الكبير

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:33 م
الدولة توجه 6.6 مليار جنيه لتنفيذ 5 برامج ببقطاع الآثار منها 3.8 مليار للمتحف الكبير المتحف المصري
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

تكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019 عن توجية مبلغ وقدرة 6.65 مليار جنيه، لصالح تنفيذ 5 برنامج أساسية مستهدفة لقطاع الآثار بشكل أساسى من شأنها تعظيم الاستفادة من المقومات الثقافية، وتُشكل الاستثمارات نسبة 71% منها.

 

وتشمل البرامج الـ(5): استكمال إنشاء المتحف المصرى الكبير، الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، تطوير الآثار، تطوير المتاحف الأثرية، استكمال إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية، تطوير آثار النوبة.

 

وحسب خطة التنمية للسنة المالية 2018/2019، والتى وافق عليها مجلس النواب، يتم توجيه مبلغ وقدرة 3.8 مليار جنية لصالح المتحف المصرى الكبير، و1.5 مليار لأعمال الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، و629 مليون جنية لتطوير المتاحف الأثرية، و193.6 مليون جنيه لصالح المتحف القومى للحضارة المصرية، و35 مليون جنيه لصالح تطوير وترميم آثار أسوان والنوبة، و373.6 مليون جنية لصالح برامج داعمة وتنمية موارد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إلغاء اجتماعات 7 لجان نوعية بسبب سفر النواب إلى دوائرهم قبل عيد الفطر

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

الاثار

التراث




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة