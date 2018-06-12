الداخلية تضبط 76 ألف هارب و196 قضية مخدرات و265 قضية تموينية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط " 196 قضية مخدرات، 2 تشكيل عصابى ، 13 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 75 متهم ومراقب هاربين ، 422 دراجة نارية مخالفة، 8 سيارات ودراجات نارية مبلغ بسرقتهم ، 4 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، تنفيذ 76725 حكم قضائى متنوع".

وبدورها، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 8 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 32900 لتر بنزين وسولار، و21 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 143 إسطوانة، و13 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 24,745 طن.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 265 قضية مخالفات مخابز، و38 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و85 قضية فى مجال الغش التجارى.

وضبطت شرطة التموين 858 قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) .

ونجحت شرطة التموين في ضبط 28 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت (36,500 طن)، و26 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، ( 8 ) قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 16,600 طن أعلاف وأسمدة زراعية) ، وضبط ( 7 ) قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ( 119793صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ) .

ومن ناحيتها، تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط ( 10834 ) قضية سرقة تيار كهربائى، و ( 85 ) مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية تم ضبط ( 1541 ) قضية سرقة تيار كهربائى، وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمقاهى والكافيتريات غير المرخصة تم ضبط ( 292 ) قضية سرقة تيار كهربائى.

وضبطت شرطة الكهرباء 318 قضية سرقة كهرباء في مجال سرقة اليار الكهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض ، وتم تحصيل ( 10411 ) غرامة فى قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل ( 8 ) مخالفة شروط التعاقد وتم تنفيذ ( 882 ) جنحة حبس .