الداخلية تضبط 43 بندقية في مداهمات أمنية للبؤر الاجرامية

كتب محمود عبد الراضى

في حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ينجح فى ضبط 135متهم وبحوزتهم 161 قطعة سلاح ناري بينها 53 بندقية وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.