الخارجية اليمنية تدعو المجتمع الدولى للضغط على ميليشيا الحوثى للخروج من الحديدة

عدن (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، المجتمع الدولى للضغط على ميلشيا الحوثى للخروج من محافظة الحديدة، تجنيبا لها من الدمار وحفاظا على أرواح المدنيين بها.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الدعوة جاءت على هامش المناقشات التى أجراها وزير الخارجية اليمنى مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى نيويورك مارك لوكوك، بشأن مستجدات الأوضاع الإنسانية فى اليمن والجهود المشتركة بين الحكومة الشرعية والمنظمات الاغاثية الإنسانية، وأهمية التنسيق بينها من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمنى والعمل على ايصال المساعدات الإغاثية الى كل مناطق اليمن، كما جرى مناقشة تأثير العمليات العسكرية فى الحديدة على الأوضاع الانسانية فى اليمن.

ونقلت سبأ عن الوزير اليمنى تأكيده أن الحكومة الشرعية اليمنية تعمل على التخفيف من معاناة الناس فى الحديدة جراء انتشار ميليشيا الحوثى الانقلابية فى الأحياء السكنية والمدارس ومستشفيات المدينة والتى حولوها إلى ثكنات عسكرية، وقال إن الجيش الوطنى والمقاومة المسنودة من التحالف لا يسعيان إلى حدوث أى مواجهة داخل المدينة حفاضا على أرواح المدنيين.

وشدد اليمانى على أهمية الضغط الدولى على الميليشيا للخروج من المدينة بشكل سلمى وتجنيبها أية مواجهة، مؤكدا أن الحكومة تدعم الجهود السلمية التى يقوم بها المبعوث الأممي، وآخرها مبادرة الحديدة وأنه لابد للطرف الانقلابى أن يستجيب لهذه الجهود دون أى شروط مسبقة وبنية صادقة من أجل الوصول إلى حل سلمى يجنب اليمن إراقة المزيد من الدماء.