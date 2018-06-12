video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:42 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية اليمنية تدعو المجتمع الدولى للضغط على ميليشيا الحوثى للخروج من الحديدة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:52 م
الخارجية اليمنية تدعو المجتمع الدولى للضغط على ميليشيا الحوثى للخروج من الحديدة وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، المجتمع الدولى للضغط على ميلشيا الحوثى للخروج من محافظة الحديدة، تجنيبا لها من الدمار وحفاظا على أرواح المدنيين بها.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الدعوة جاءت على هامش المناقشات التى أجراها وزير الخارجية اليمنى مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى نيويورك مارك لوكوك، بشأن مستجدات الأوضاع الإنسانية فى اليمن والجهود المشتركة بين الحكومة الشرعية والمنظمات الاغاثية الإنسانية، وأهمية التنسيق بينها من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمنى والعمل على ايصال المساعدات الإغاثية الى كل مناطق اليمن، كما جرى مناقشة تأثير العمليات العسكرية فى الحديدة على الأوضاع الانسانية فى اليمن.

ونقلت سبأ عن الوزير اليمنى تأكيده أن الحكومة الشرعية اليمنية تعمل على التخفيف من معاناة الناس فى الحديدة جراء انتشار ميليشيا الحوثى الانقلابية فى الأحياء السكنية والمدارس ومستشفيات المدينة والتى حولوها إلى ثكنات عسكرية، وقال إن الجيش الوطنى والمقاومة المسنودة من التحالف لا يسعيان إلى حدوث أى مواجهة داخل المدينة حفاضا على أرواح المدنيين.

وشدد اليمانى على أهمية الضغط الدولى على الميليشيا للخروج من المدينة بشكل سلمى وتجنيبها أية مواجهة، مؤكدا أن الحكومة تدعم الجهود السلمية التى يقوم بها المبعوث الأممي، وآخرها مبادرة الحديدة وأنه لابد للطرف الانقلابى أن يستجيب لهذه الجهود دون أى شروط مسبقة وبنية صادقة من أجل الوصول إلى حل سلمى يجنب اليمن إراقة المزيد من الدماء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية اليمن يتهم دولا بمجلس الأمن بعرقلة تقدم الجيش فى الحديدة

"دعم الشرعية فى اليمن": نعمل مع المبعوث الأممى لإعطاء فرصة للحل السياسى

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الخارجيه اليمنيه




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة