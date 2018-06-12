الجيش اليمنى يحرر سلسلة جبلية استراتيجية فى صعدة

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شنّت قوات الجيش اليمنى بدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن اليوم هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الانقلابية بمديرية كتاف شمالى محافظة صعدة شمال اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال أركان حرب اللواء 143مشاة العقيد عباد الحليسى فى تصريح لموقع - سبتمبر نت - التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن الجيش اليمنى بإسناد مباشر من التحالف العربى، تمكنوا من تحرير سلسلة جبلية كبيرة وفى مقدمتها جبل القناص الاستراتيجى، وما جاوره فى منطقة العطفين بمديرية كتاف شمالى صعدة.



وأكد العقيد الحليسى أن الميليشيات الانقلابية مُنيت بهزيمة كبيرة خلال المعارك التى دارت اليوم حيث أسفرت عن قتل ما يزيد عن خمسة من الانقلابيين بينهم قيادات إلى جانب أسر ستة آخرين وجرح العشرات واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والذخائر.



ولفت إلى أن المعارك لا تزال على أشدها، وسط انهيار واسع فى صفوف ميليشيا الحوثى الانقلابية.