الجيش اليمنى يبدأ عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية المتون بالجوف

عدن أ ش أ

أطلق الجيش اليمنى، الاثنين، عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الجيش اليمنى أطلق عملية عسكرية اليوم لتحرير ما تبقى من مديرية المتون، مؤكدًا أن الجيش مستمر فى العملية العسكرية لحين تحقيق أهدافها المرسومة.

وأشاد المصدر العسكرى اليمنى بدور قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية - المساند للعملية العسكرية بمديرية المتون، مشيرًا إلى أنه تم تطهير الجبهة الجنوبية للمجمع الحكومى بمديرية المتون من ميلشيات الحوثى الانقلابية.