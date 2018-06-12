video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:13 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يبدأ عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية المتون بالجوف

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:34 ص
الجيش اليمنى يبدأ عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية المتون بالجوف عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

أطلق الجيش اليمنى، الاثنين، عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الجيش اليمنى أطلق عملية عسكرية اليوم لتحرير ما تبقى من مديرية المتون، مؤكدًا أن الجيش مستمر فى العملية العسكرية لحين تحقيق أهدافها المرسومة.

وأشاد المصدر العسكرى اليمنى بدور قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية - المساند للعملية العسكرية بمديرية المتون، مشيرًا إلى أنه تم تطهير الجبهة الجنوبية للمجمع الحكومى بمديرية المتون من ميلشيات الحوثى الانقلابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يدك مواقع الميليشيا الحوثية فى صرواح

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

عملية عسكرية

تحرير مديرية المتون

الجوف




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة