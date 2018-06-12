الثانوية الأزهرية: النحو بلا شكاوى وإلغاء ندب رئيس لجنة وتحرير محضر غش لطالب

لؤي علي

أدي اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي الامتحان في مادة النحو حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية ، وشهدت الامتحانات جوا من الهدوء في أغلب اللجان على مستوى الجمهورية

وجاء تقرير لجنة المتابعة اليوم كالتالي

تم إلغاء ندب ( 1 ) رئيس لجنة وإحالته للشئون القانونية .

• تم نقل طالبة بلجنة ف المنيا إلى المستشفى .

• ضبط طالب يحمل سماعة بلوتوث وتم تحرير محضر غش له وإحالته للشئون القانونية.