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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:55 م
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الثانوية الأزهرية: النحو بلا شكاوى وإلغاء ندب رئيس لجنة وتحرير محضر غش لطالب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:10 م
الثانوية الأزهرية: النحو بلا شكاوى وإلغاء ندب رئيس لجنة وتحرير محضر غش لطالب امتحانات - أرشيفية
لؤي علي
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أدي اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي الامتحان في مادة  النحو  حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية ، وشهدت الامتحانات جوا من الهدوء في أغلب اللجان على مستوى الجمهورية  

وجاء تقرير لجنة المتابعة اليوم كالتالي

تم إلغاء ندب ( 1 ) رئيس لجنة  وإحالته  للشئون القانونية .

•     تم نقل طالبة  بلجنة ف المنيا إلى المستشفى .

•     ضبط طالب يحمل سماعة بلوتوث وتم تحرير محضر غش له وإحالته  للشئون القانونية.

 

 


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