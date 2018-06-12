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التعليم تخير طالبة تعرضت للإغماء بين استكمال الامتحان والدور الثانى بدرجة كاملة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:37 ص
التعليم تخير طالبة تعرضت للإغماء بين استكمال الامتحان والدور الثانى بدرجة كاملة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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تعرضت إحدى طالبات الثانوية العامة، فى لجنة داخل إدارة روض الفرج التعليمية لحالة إغماء بعد بدء اللجنة وتم نقلها للمستشفى.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ترك حرية الاختيار للطالبة بين أن تستكمل امتحانها وبين التأجيل لامتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

امتحان مادة اللغة الانجليزية 2018

تسريب امتحان الانجليزى للثانوية العامة




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