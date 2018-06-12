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التعليم: احتساب الدرجة الأعلى للطالب خلال تصحيح الأسئلة المقالية بإنجليزى الثانوية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:41 م
التعليم: احتساب الدرجة الأعلى للطالب خلال تصحيح الأسئلة المقالية بإنجليزى الثانوية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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قالت إيمان يوسف مستشارة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يجب تقدير اى إجابات كتبها الطالب فى ورقة الإجابة بامتحان الإنجليزى للثانوية العامة خاصة الأسئلة المقالية على أن تحسب الدرجة الأعلى للطالب.

 وأضافت إيمان يوسف خلال لقائها مع مقدرى درجات اللغة الإنجليزية  أن كل حجرة تقدير سيكون بها نموذج إجابة على أن يلتزم الجميع بالتعليمات قائلة: نحاول ننصف الطلاب أثناء التصحيح وحصول كل طالب على حقة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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