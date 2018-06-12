التعليم: اتخذنا إجراءات رادعة لمواجهة الغش.. والغشاشون يبحثون عن حيل جديدة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءات رادعة لمواجهة الغش، وأغلقت كل الوسائل التى تؤدى إلى الغش، ومن ثم بحث الغشاشون عن وسائل أخرى منها أداء أشخاص الامتحانات بدلا من الطلاب.

وأوضح أنه تم ضبط حالتين فى سوهاج اليوم يؤديان الامتحان، وتم التحفظ عليهما من قبل الشرطة، موضحا أنه مسموح لرئيس اللجنة أن يدخل الطالب المتأخر اللجنة بعد مرور 15 دقيقة فقط، وبعد هذا التوقيت لا يسمح للطالب بالدخول، وليس فى هذا الكلام أى فصال منع لحدوث أى حالات غش.

وأكد رئيس الامتحانات الثانوية العامة أن الوزارة تعمل لصالح الطلاب، وسوف تتوقف الامتحانات حتى انتهاء إجازة العيد ثم تستأنف الثلاثاء الموافق بعد عيد الفطر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الحالى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.