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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:58 م
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التحقيق مع 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل فى المعصرة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:56 م
التحقيق مع 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل فى المعصرة تنقيب عن آثار - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار فى دائرة قسم شرطة المعصرة.

 

البداية كانت بورود المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، معلومات تفيد قيام كلا من: "ح.ع" 30 سنة جزار، و"ا.ح"، عاطل، و"ع.م" 41 سنة سائق، و"ج.ص" 22 سنة عاطل، و"ر.ج" 37 سنة، عاطل و"ا.ع" 44 سنة عاطل، بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار.

 

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من المعلومات، وبمداهمة المنزل تم القبض عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار وعثر بحوزتهم على أدوات حفر.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر لصالح أحد الأشخاص "هارب"، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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