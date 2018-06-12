التحقيق مع متهم استولى على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى استيراد أدوية

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة ببولاق الدكرور التحقيق مع "حمدى.س.ط" 44 سنة، لإتهامه بجمع مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بحجة توظيفها فى استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتهربه منهم بعد ذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستحقة لهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم جمع مبالغ مالية ضخمة من عدد من المواطنين بلغت ملايين الجنيهات، حيث تفاوتت قيمة المبالغ التى تقاضاها ما بين 100 ألف جنيه و 2 مليون جنيه، من عشرات المواطنين، لاستيراد أدوات طبية، إلا أنه اختفى وامتنع عن تسديد مستحقاتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بمحافظة كفر الشيخ، بعدما تجمع الدائنين حول مكان يختبئ به هناك محاولين الفتك به، وتحرر محضر بوقائع الشيكات التى صادرة منه ورفض تسديدها، وصدر قرار من النيابة العامة بالمحافظة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات ل 15 يومًا.