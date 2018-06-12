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التحقيق مع المتهمين الأربعة بقتل طالب وسرقة "توك توك" فى الهرم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:29 ص
التحقيق مع المتهمين الأربعة بقتل طالب وسرقة "توك توك" فى الهرم جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع 4 عاطلين متهمين بقتل طالب ويعمل سائق "توك توك" بالهرم لسرقته، حيث وجهت لهم تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، وتاريخ حدوث الوفاة، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة "إسلام.خ" طالب بمعهد سياحة وفنادق مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن 4 عاطلين وراء مقتل المجنى عليه للاستيلاء على التوك توك الخاص به، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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