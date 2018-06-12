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الأموال العامة تضبط مستريح جمع 770 ألف من ضحاياه

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:15 م
الأموال العامة تضبط مستريح جمع 770 ألف من ضحاياه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاستيلائه على أموال بعض المواطنين بالغربية بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأراضى.

تلقت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من "شريف.س"، مقيم طنطا بالغربية وآخرين، بقيام "ربيع.أ" عاطل ، مقيم طنطا بالغربية بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على 770 ألف جنيه، بقصد توظيفها فى مجال تجارة الأراضى والسجائر مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يفى بسدادها ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.


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