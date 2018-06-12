الأموال العامة تضبط شخص لتزويره أوراقا رسمية للحصول على براءة

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد إبراهيم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لتزويره مستندا رسميا وتقديمه بملف إحدى القضايا الخاصة به، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير الأوراق الرسمية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام "عطية.ج" حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم أبو المطامير بالبحيرة سبق اتهامه فى 19 قضية " مخدرات، إيصال أمانة، إخفاء مسروقات " والمحجوز بمركز شرطة أبو المطامير على ذمة 5 أحكام قضائية باصطناع إفادة منسوب صدورها للإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المُقلد تفيد إزالة مخالفة البناء على أراضى مملوكة للدولة وتقديمها بملف القضية الخاصة به رقم 3691/2017 جنح مستأنف أبو المطامير.

وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهم ، وفى وقت لاحق وعقب إخلاء سبيل المتهم فى القضايا المضبوط على ذمتها ، وبمواجهته إعترف بالواقعة وأضاف بأنه حصل على تلك الإفادة من أحد الأشخاص ( تم تحديده وجارى ضبطه ) مقابل مبلغ مالى.