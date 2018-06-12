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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:40 ص
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الأمن يأمر بإبعاد السيارات الموجودة بمحيط لجان الثانوية بالخليفة والسيدة زينب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:32 ص
الأمن يأمر بإبعاد السيارات الموجودة بمحيط لجان الثانوية بالخليفة والسيدة زينب امتحانات الثانوية العامة 2018 - ارشيفية
ماجد تمراز
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أجبرت قوات الأمن المسئولة عن تأمين لجان مدارس الحلمية التجريبية المشتركة والمحمدية الإعدادية بنات ومدرسة رفاعة الطهطاوى الخاصة، التابعين إلى إدارة الخليفة والمقطم التعليمية، سيارات أولياء أمور الطلاب المتواجدة أمام وبجوار هذه اللجان، وذلك بعد أن طلبت قوات التأمين منهم أن يقفوا بعيدين عن اللجان.

كما تم إزالة السيارات الموجودة أمام اللجان ولم يظهر أصحابها، باستخدام ونش المرور، بعد أن تم البحث عن أصحابها.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر  الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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