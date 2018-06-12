افتتاح تطوير ميدان ولى العهد بحدائق القبة فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء حرب محمد سالم، رئيس حي حدائق القبة ميدان ولى العهد، بعد الانتهاء من أعمال تطوير و تجميل الميدان، بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال الذى تحمل تكلفة تطوير الميدان.

وأكد اللواء محمد سالم، أن "شارع ولى العهد ظل فترة طويله جدا مغلق، مشيرا إلى أنه حرص على تطوير الشارع ، قائلا: كان هنالك العديد من الإشغالات وأخذت وقت كبير لكى يتم إزاحتها".

وطالب رئيس الحى المواطنين بالحفاظ على الميدان بعد تطويره والمساهمة فى رفع كفاءة النظافة بالحى بعدم إلقاء المخلفات على الأرض وفى غير أماكنها.