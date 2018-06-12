video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

افتتاح تطوير ميدان ولى العهد بحدائق القبة فى القاهرة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:26 م
افتتاح تطوير ميدان ولى العهد بحدائق القبة فى القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

افتتح  اللواء حرب محمد سالم، رئيس حي حدائق القبة ميدان ولى العهد، بعد الانتهاء من أعمال تطوير و تجميل الميدان، بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال الذى تحمل تكلفة تطوير الميدان.

وأكد اللواء محمد سالم، أن "شارع ولى العهد ظل فترة طويله جدا مغلق، مشيرا إلى أنه حرص على تطوير الشارع ، قائلا: كان هنالك العديد من الإشغالات وأخذت وقت كبير لكى يتم إزاحتها".

وطالب رئيس الحى المواطنين بالحفاظ على الميدان بعد تطويره والمساهمة فى رفع كفاءة النظافة بالحى بعدم إلقاء المخلفات على الأرض وفى غير أماكنها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان أكبر جدارية بالعاصمة بطول 265 مترا

محافظة القاهرة تبدأ اليوم رفع حالة الطوارئ لمدة أسبوع استعدادا لعيد الفطر

القاهرة

اخبار القاهرة

محافظة القاهرة

ولي العهد

حدائق القبة

ميدان ولي العهد




لا تفوتك
التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة