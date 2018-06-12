إعلام عين شمس تنظم المهرجان السنوى لمشروعات التخرج تحت شعار "إبداع بلا حدود"

كتب محمود راغب

يستعد قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة هبة شاهين، لانطلاق فعاليات المهرجان السنوى لعرض مشروعات التخرج تحت شعار "إبداع بلا حدود"، والمقرر إقامته يوم الخميس الموافق ٢٨ يونيو بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتورة سوزان القلينى عميد كلية الآداب.

ويشهد المهرجان الذى يبدأ فى العاشرة صباحا عرض ٢٣ عملاً إعلاميًا هى مشروعات التخرج لطلاب العام الدراسى ٢٠١٧-٢٠١٨ لشعب القسم الثلاث، وهى الإذاعة والتليفزيون، والصحافة، والعلاقات العامة والإعلان، بحضور عدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.

ومن المقرر أن يشهد ختام المهرجان الإعلان عن مراكز المشروعات الفائزة وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب.