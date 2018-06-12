إصابة 7 أشخاص إثر خروج قطار عن مساره جنوب باريس بسبب سوء الأحوال الجوية

باريس (أ.ش.أ)

أعلنت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيت بورن عن إصابة سبعة أشخاص إثر خروج قطار ضواحى اليوم الثلاثاء، عن مساره فى جنوب العاصمة الفرنسية "باريس" جراء سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزيرة النقل -فى تصريح- إن انزلاقا أرضيا أدى إلى خروج القطار عن مساره وتوقف حركة القطارات على خط "إر او إر بى" بين بلدتى "أورسى فيل" و"سان ريمى لا شيفروز".

كما أعلنت السلطات الفرنسية عن توفير حافلات لنقل ركاب القطار الذى انقلبت ثلاث عربات منه على الطريق بسبب التساقط الغزير للأمطار، فضلا عن توفير الإسعافات المطلوبة للمصابين.