video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

إصابة ضابط وسائقه فى تفجير استهدف دورية للشرطة فى بابل بالعراق

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:05 ص
إصابة ضابط وسائقه فى تفجير استهدف دورية للشرطة فى بابل بالعراق قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال مصدر أمنى عراقى، أمس الإثنين، إن ضابطًا بالشرطة الاتحادية وسائقه، أُصيبا بجروح إثر تفجير استهدف دورية للشرطة فى ناحية جرف النصر شمالى محافظة بابل.
وأوضح المصدرـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أن عبوة ناسفة انفجرت على دورية للشرطة الاتحادية فى منطقة العويسات بجرف النصر، ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة نقيب وسائقه بجروح.


وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى للعلاج.


وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت فى 24 أكتوبر 2014 تمكن القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبى من استعادة السيطرة الكاملة على ناحية جرف الصخر - التى تم تسميتها فيما بعد بجرف النصر - من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتدى الصدر يحذر من إمكانية نشوب حرب أهلية فى العراق

اللجنة الأمنية بالبصرة: إحباط محاولة تهريب طلقات نارية من العراق إلى إيران

أردوغان: عملية عسكرية تركية تجرى حاليا فى العراق

العراق: القبض على 4 متهمين فى إشعال النيران بصناديق الاقتراع بينهم رجال شرطة

العراق

أخبار عربية

بابل

أخبار العالم اليوم

جرف الصخر




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة