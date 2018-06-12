إصابة ضابط وسائقه فى تفجير استهدف دورية للشرطة فى بابل بالعراق

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قال مصدر أمنى عراقى، أمس الإثنين، إن ضابطًا بالشرطة الاتحادية وسائقه، أُصيبا بجروح إثر تفجير استهدف دورية للشرطة فى ناحية جرف النصر شمالى محافظة بابل.

وأوضح المصدرـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أن عبوة ناسفة انفجرت على دورية للشرطة الاتحادية فى منطقة العويسات بجرف النصر، ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة نقيب وسائقه بجروح.



وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى للعلاج.



وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت فى 24 أكتوبر 2014 تمكن القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبى من استعادة السيطرة الكاملة على ناحية جرف الصخر - التى تم تسميتها فيما بعد بجرف النصر - من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى.