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أمن سوهاج يداهم قرية المحامدة القبلية ويلقى القبض على 4 تجار مخدرات

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:32 ص
أمن سوهاج يداهم قرية المحامدة القبلية ويلقى القبض على 4 تجار مخدرات مخدرات وأموال - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء مجدى السمرى مدير الإدارة، من مداهمة قرية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج بمجموعات قتالية، واستهداف تجار المواد المخدرة.

أسفرت حملة المداهمات، عن إلقاء القبض على شقيقين يعملان فى تجارة الأقراص المخدرة وبحوزتهما 3500 قرص ومبلغ 50 ألف 850 جنيها، وأبناء عمومه بنفس المنطقة، وبحوزتهما 251 ألف و400 جنيها و1500 قرص مخدر.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدتها التحريات السرية إلى العميد منتصر عدلى رئيس منطقة أسيوط للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة  واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج مفادها قيام 4 تجار للمواد المخدرة بمزاولة نشاطهم الإجرامى في تجارة الأقراص المخدرة واتخاذ قرية المحامدة القبلية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

على الفور، تم إخطار اللواء علاء إبراهيم مساعد المدير للوجه القبلى، والذى أصدر تعليمات بسرعة تقنين الإجراءات، وضبط المتحرى عنهم متلبسين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بضرورة تطهير كافة البؤر والمناطق الإجرامية المعروف عنها الإتجار بالمواد المخدرة، التى تؤثر على الصحة العامة والاقتصاد المصرى.

 تم تشكيل فريق بحث ترأسه المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورئيس فرع مخدرات المطار بالإشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج برئاسة الرائد على الصغير، حيث تم استهداف المتحرى عنهم بدعم من المجموعات القتالية، وأسفرت الحملة عن ضبط محمود م ا م  39 سنة عامل والشريف م ا م 27 سنة عامل " شقيقين" ويقيمان بناحية المحامده القبلية / دائرة مركز سوهاج وبحوزتهما "3500" قرص تامول ، و "2" خزينة فارغه عيار 9 مم ، مبلغ "50.850" جنيهاً ، و "2" هاتف محمول وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3298 إداري مركز سوهاج لسنة 2018

كما تمكنت الحملة من ضبط خالد ح ص ا  26 سنة عامل وأبن عمه حماده م ض ا 29 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وبحوزتهما طربة من مادة الحشيش المخدر، و"1500" قرص تامول ، مبلغ "251.400" جنيهاً ، و"2" هاتف محمول.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3299 إداري مركز سوهاج لسنة 2018 ، بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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