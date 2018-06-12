أمن الإسكندرية يضبط شقيقين لاتهامهما بتصنيع الأسلحة النارية

الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط مصنع للاتجار بالأسلجة النارية بدون ترخيص .

وردت معلومات لضباط قسم شرطة ثانى الرمل مفادها قيام و ع ا 38 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم شارع قنال المحمودية خلف التدريب المهني - دائرة القسم السابق إتهامه فى 2 قضية "سرقة بالإكراه – سلاح ابيض "، شقيقه م ع ا 31 سنة ميكانيكي ، مقيم بذات العنوان .. السابق إتهامه فى 2 قضية " مخدرات – أقراص مخدرة "، وذلك بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال التصنيع والإتجار فى الأسلحة النارية " بدون ترخيص" مستخدمين المحل خاصتهما الكائن أسفل العقار سكنهما.

عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهما وضُبط بالورشة الآتى بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 2371 – عدد 4 طبنجات محدث صوت معدله لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9 مم ، كما تم ضبط 2 فرد خرطوش عيار 12 –5 طلقات خرطوش من ذات العيار – مجموعة من الأجهزة والأدوات التي تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء { مثقاب كهربائي –2 مفك يدوي – منشار حدادي ومسن كهربائي - شنيور كهربائي وبوكليز – سنبك – جاكوش – منجلة - 2 بونطة حدادي - عدد 16 ياي وعدد 6 ماسورة مختلفة الأحجام - عدد 6 إبرة ضرب النار معدة للتركيب - عدد 7 سلاح أبيض سكين } .

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإتجار، واستخدام الأدوات فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامي، وتحرر المحضر 37/ 931/ 2018 جنايات أمن دوله طوارئ قسم ثان الرمل.