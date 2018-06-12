أكاديمية البحث العلمي تمنح ثلاث جوائز لشباب الباحثين الأفارقة لعام 2018

وائل ربيعى

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته 171 عن جوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2018 وعددها ثلاث جوائز فى مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، وقد حصل علي جائزة الباحثين الأفارقة من جنوب أفريقيا الدكتور براديب كومار، ومن تونس الدكتور عومر جودور، ومن المغرب الدكتور يوسف بيلماباكجوت.

وأضافت الأكاديمية، أن الجوائز السابقة تأتى فى ضوء السياسة العامة للدولة لتفعيل ودعم التعاون العلمي بين مصر وأفريقيا وتبلغ قيمة كل جائزة خمسة عشر ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملة المحلية والتي تمولها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.