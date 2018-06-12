كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-6-2018 فى مصر، تراجعا طفيفا فى كافة الأعيرة بقيمة تراوحت ما بين جنيه وجنيه ونصف خلال تعاملات اليوم، بعد استقرار دام لأكثر من 3 أيام.

تفاصيل أسعار الذهب



وقال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة لـ"اليوم السابع"، إن سعر عيار 18 سجل اليوم 552 جنيها وسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى للسوق المصرى 644 جنيها، مشيرا إلى أن عيار 24 سجل 736 جنيها للجرام الواحد فى الوقت الذى سجل الجنيه الذهب 5152 جنيها والأوقية بلغت 1291 دولار.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.